© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una doppietta di Nico Gonzalez, man of the match oltre che match winner, permette alla Fiorentina di Vincenzo Italiano di dimenticare la sconfitta per 1-0 di Vienna e conquistare il pass per le fasi a gironi di Conference League: Rapid battuto con merito 2-0 al Franchi.