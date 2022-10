La Fiorentina si fa male da sola e poi rimedia: 1-1 contro il Basaksehir al 45’

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Fiorentina-Basaksehir, con il risultato di 1-1 all’intervallo.

Italiano e i suoi hanno bisogno di una vittoria, e il tecnico viola schiera la sua squadra con il 4-2-3-1, avanzando Barak dietro Jovic, con Amrabat e Mandragora cerniera mediana. Proprio quest’ultimo, però, è protagonista in negativo al quarto d’ora: perde l’inserimento di Aleksic che, tenuto in gioco da Milenkovic e facilitato da un’uscita folle di Gollini, ha gioco facile a segnare lo 0-1. La Fiorentina, che fino a quel momento si era affacciata dalle parti di Sengezer solo con un tiro alto di Kouame, ci mette un po’ ma fabbrica una reazione all’altezza, e arriva al pareggio con ancora l’ivoriano sugli scudi e autore dell’assist al bacio per Jovic. Poco dopo il serbo avrebbe la chance per raddoppiare il bottino, ispirato da Saponara, ma sbaglia un facile tap-in, mentre poco prima era servito un super Senzeger per fermare il solito, incontenibile Kouame. Da lì alla fine del primo tempo non succede più nulla: squadre che rientrano negli spogliatoi con il punteggio di parità.