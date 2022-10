La Fiorentina si riscatta dopo la figuraccia con la Lazio: 5-1 ai modesti Hearts

La Fiorentina ha travolto gli Hearts of Midlothian nella sfida di Conference League disputata al Franchi.

La Fiorentina ha travolto gli Hearts of Midlothian nella sfida di Conference League disputata al Franchi. Successo rotondo dei viola che spazzano via gli Hearts per 5-1. In gol per i viola Jovic, Biraghi, Barak e una doppietta di Nico Gonzalez. Per gli scozzesi a segno Humphrys. Tre punti importanti per la Fiorentina che si portano a +4 sugli Hearts e restano a -3 del Basaksehir capolista. Per gli scozzesi, mai realmente in partita, eliminazione ad un passo.