La Fiorentina si sveglia nella ripresa e la ribalta: poker al San Gallo

La Fiorentina passa a San Gallo per 2-4, portando a casa la seconda vittoria consecutiva in Conference League.

All'11' i padroni di casa passano in vantaggio: errore in uscita tra Martinez Quarta e Richardson, abile e fortunato Mambimbi a trafiggere Terracciano, con deviazione, per l'1-0.

La viola entra in campo nella ripresa con un altro piglio e pareggia i conti subito: al 51' Martinez Quarta si fa perdonare dell'errore sul primo gol del match, svettando per correggere in rete il calcio d'angolo ben battuto da capitan Biraghi.

Tre minuti più tardi ecco anche il sorpasso, firmato da Ikone ben innescato in verticale da Bove. Passano però pochi minuti e il San Gallo riacciuffa il pareggio con un bel colpo di testa di capitan Gorter al minuto 62. Al Kybunpark saltano gli schemi e la Fiorentina poco più tardi ritorna avanti: bella trama offensiva che coinvolge Sottil, Kouame e Ikone, quest'ultimo autore del 2-3 al 70' e della prima doppietta in carriera. La partita va in direzione di Palladino e dei suoi, bravi poi ad allargare ulteriormente il divario a inizio recupero con un Gosens lesto a depositare nella porta vuota il pallone del 2-4 dopo il palo colpito da Kouame.