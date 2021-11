La Roma rischia un’altra figuraccia col Bodo ma si salva nel finale: finisce 2-2

La Roma pareggia 2-2 col Bodo Glimt e si salva da un’altra figuraccia dopo quella dell’andata. Dopo il primo tempo chiuso in svantaggio, nella ripresa gli uomini di Mourinho trovano il pareggio con El Shaarawy: si allarga sulla destra, rientra verso il centro del campo dopo avere controllato il pallone e lo spedisce in rete per l’1-1.

I giallorossi spingono per trovare il vantaggio ma subiscono il 2-1: Sampsted trova il cross giusto per la testa di Botheim che, in mezzo all'area e dopo il tris dell'andata, raddoppia per i norvegesi. Il finale vede una sorta di arrembaggio all'arma bianca per la Roma, ma la palla sembra non volere entrare. Nei minuti finali, sugli sviluppi della bandierina, confusamente, la palla arriva a Veretout che, da par suo, centra per Ibanez. Stavolta il colpo di testa buca Haikin, che para ma dietro la linea di porta. La goal line technology dà ragione alla Roma per il pareggio.