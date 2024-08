Natan, ottimo debutto al Betis: vittoria e clean-sheet nei playoff Conference

Esordio in Conference League e prima vittoria senza subire gol per il Betis Siviglia di Natan: il brasiliano ha giocato per 90' una partita molto positiva e ha contribuito alla vittoria per 2-0 della sua squadra contro Kryvbas nella sfida d’andata dei playoff di Conference.

Per l’ex Napoli è stato davvero un ottimo debutto con il suo nuovo club: 87% di passaggi completati, 1 occasione creata, 3/7 palle lunghe precise, 3/3 contrasti vinti, un intercetto, 4 recuperi e 8/10 duelli vinti.