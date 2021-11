Nessun problema per la Roma che cala il poker: Zorya travolto 4-0

Una Roma autoritaria e determinata vince 4-0 contro lo Zorya. Giallorossi in vantaggio già al 15'. Azione in velocità dei giallorossi: Zaniolo apre per El Shaarawy, che vola sulla corsia sinistra e serve un assist al bacio per Carles Perez, che non lascia scampo al portiere avversario. Zaniolo trova la rete del raddoppio per la Roma. Percussione centrale di Veretout, che arriva al limite dell'area e apre a destra per Zaniolo. Controllo e tiro rasoterra che non lascia scampo a Matsapura.

La Roma trova il tris dopo appena 30 secondi della ripresa. Zaniolo scappa sulla destra, entra in area e serve ad Abraham un pallone che deve essere solo accompagnato in rete. Sesto gol stagionale per l'attaccante inglese. Nei minuti finali Abraham cala il poker. La seconda rete dell'inglese è strepitosa: tiro di Mkhitaryan, la sfera si impenna e l'ex Chelsea, in rovesciata, punisce ancora il portiere ospite.