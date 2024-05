Nuova partecipante alla Conference League: il neopromosso Heidenheim ringrazia il Leverkusen

Il Bayer Leverkusen festeggia dunque il Double, il Doblete, la doppietta. E fa felici anche altre due squadre tedesche.

Dopo la Bundesliga, Xabi Alonso si erge a re in Germania, facendo sua anche la Coppa di Germania (la DFB-Pokal) e consolandosi dopo la sconfitta nell'ultimo atto di Europa League, mercoledì scorso, contro l'Atalanta. Il Bayer Leverkusen festeggia dunque il Double, il Doblete, la doppietta. E fa felici anche altre due squadre tedesche.

Già, perché con il successo delle Aspirine sorridono anche Eintracht Francoforte e Heidenheim. L'Eintracht, infatti, si qualifica all'Europa League e non più alla Conference League. Posto in Conference League che scala all'Heidenheim, che riesce dunque nell'impresa di qualificarsi alle coppe europee da neopromosso. Ecco tutti i verdetti della Bundesliga aggiornati.

Classifica

Bayer Leverkusen 90 (campione di Germania)

Stoccarda 73 (in Champions League)

Bayern Monaco 72 (in Champions League)

Lipsia 65 (in Champions League)

Borussia Dortmund 63 (in Champions League)

Eintracht Francoforte 47 (in Europa League)

Hoffenheim 46 (in Europa League)

Heidenheim 42 (in Conference League)

Werder Brema 42

Friburgo 42

Augsburg 39

Wolfsburg 37

Mainz 35

Borussia M'Gladbach 34

Union Berlino 33

Bochum 33 (ai playout)

Colonia 27 (retrocesso in 2. Bundesliga)

Darmstadt 17 (retrocesso in 2. Bundesliga)