Playoff Conference, Fiorentina-Twente: le formazioni ufficiali, quante novità per Italiano

Nastasic, Cabral, Terracciano, Venuti, Duncan e Gonzalez sono le novità di Vincenzo Italiano per la sfida di Conference League al Twente

© foto di Giacomo Morini

Nastasic, Cabral, Terracciano, Venuti, Duncan e Gonzalez sono le novità di Vincenzo Italiano per la sfida di Conference League al Twente, esordio stagionale in Europa per la Fiorentina. Occasione importante per il brasiliano, che prende il posto di Jovic al centro dell'attacco, con Gonzalez preferito a Kouamè sulla fascia destra.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.

Allenatore: Italiano.

TWENTE (4-3-3): Unnerstall; Brenet, Propper, Plezeguelo, Smal; Sadilek, Vlap, Zerrouki; Rots, Van Wolfswingel, Misidjan.

Allenatore: Jans.