Playoff Conference, flop Fiorentina: 3-3 in casa contro gli ungheresi della Puskas Akademia

Inizio shock, la rimonta e la beffa finale. La gara d'andata del playoff di Conference League fra Fiorentina e Puskas Akademia finisce 3-3.

La squadra di Palladino inizia il suo cammino europeo nel peggiore dei modi. Dopo 12 minuti di gioco la Puskas Akademia segna due volte, prima con il rigore procurato e trasformato da Nagy, poi con la rete di Soisalo. La Fiorentina accusa il colpo e non riesce a reagire. L'occasione più grande dei gigliati arriva allo scadere del primo tempo con la grande conclusione di Bianco dal limite che si stampa sull'incrocio dei pali. Nel finale Sottil riapre i giochi con un bel destro in giro in area, nulla da fare per Pecsi.

La Fiorentina torna in campo con più grinta e inizia a mettere alle corde gli avversari. Dopo un'ora di gioco, Ikoné spreca una grande occasione, calciando fuori invece di servire Kean tutto solo davanti alla porta. Passano pochi minuti e la Fiorentina trova il pari con Quarta che senza saltare manda in porta la palla del pari. Passano 10 minuti e la Fiorentina completa la rimonta con Kean: l'ex Juventus arriva in area di rigore e incrocia senza dare scampo a Pecsi.

La Fiorentina ha in mano la vittoria dopo un inizio terribile, ma nel finale arriva la beffa. Gli ungheresi trovano la rete del pari nel finale con un colpo di testa di Golla sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Fra una settimana servirà un'altra Fiorentina in Ungheria per passare il turno preliminare.