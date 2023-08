Rapid Vienna-Fiorentina, formazioni ufficiali: Italiano conferma dieci undicesimi di Genova

Atto uno del playoff di Conference League per la Fiorentina, che esordisce nel doppio confronto in casa del Rapid Vienna.

Atto uno del playoff di Conference League per la Fiorentina, che esordisce nel doppio confronto in casa del Rapid Vienna. Scelte sulla linea della continuità per mister Italiano, che conferma dieci undicesimi rispetto alla vittoria in casa del Genoa sabato scorso (l'unica novità è Dodo al posto dell'indisponibile Kayode). Di seguito le formazioni ufficiali.

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer; Oswald, Kerschbaum, Sattlberger; Seidl, Burgstaller, Grull.

Allenatore: Barisic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Allenatore: Italiano.