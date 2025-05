Tmw - Fiorentina-Betis, 6,5 per Natan: “Si fa valere nel duello con Kean!”

Finisce in semifinale il sogno della Fiorentina di giocarsi la terza finale di Conference League consecutiva. All’atto finale della competizione ci va il Betis in virtù della vittoria per 2-1 dell’andata e il 2-2 del match di ritorno agguantato ai supplementari.

Al termine della gara la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle degli spagnoli. Voto 6,5 per Natan, difensore centrale in prestito dal Napoli: “Ha una delle funzioni più difficili, ovvero arginare Kean. Il centrale con un passato recente nel Napoli, però, si fa valere in tale duello e non si fa condizionare dal giallo preso poco prima del novantesimo”.