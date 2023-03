Tutto facile per la Fiorentina: poker in casa del Sivasspor e quarti di Conference League

Con un pelo di paura iniziale, la Fiorentina rimonta e vince anche il ritorno dell'ottavo di finale di Conference League contro il Sivasspor col risultato di 1-4

Con un pelo di paura iniziale, la Fiorentina rimonta e vince anche il ritorno dell'ottavo di finale di Conference League contro il Sivasspor col risultato di 1-4 in terra turca. Un minuto di silenzio prima di cominciare in memoria delle vittime del sisma tra Turchia e Siria, l'avvio del match è frizzante: la Fiorentina manovra il pallone su un campo reso infido dalle condizioni del terreno di gioco, ma i tiri in porta arrivano da ambo le parti sin da subito. Il ritmo infuocato del primo quarto d'ora è interrotto dall'infortunio di Charisis, costretto all'uscita anticipata. Calano intensità e occasioni, su una situazione estemporanea però arriva l'1-0 dei padroni di casa: Cabral perde palla e Yesilyurt conclude la transizione con un bolide dalla lunga distanza che non lascia scampo a Terracciano. Situazione che rischia di complicarsi, la zampata di Cabral di fine primo tempo riporta però subito la Fiorentina sull'1-1 e, all'intervallo, virtualmente ai quarti di finale.

Nessuna sostituzione, al rientro in campo per la ripresa gli stessi ventidue che hanno concluso il primo tempo. La Fiorentina che disputa la seconda parte di match è diversa da quella dei 45 minuti iniziali: la squadra di Italiano gestisce il pallone a proprio piacimento e, grazie all'ausilio di una palla da fermo, trova il gol della definitiva serenità. Questo arriva poco oltre l'ora: Mandragora pennella alla perfezione da calcio d'angolo, trovando la testa di Milenkovic che lascia di stucco Vurul e fa 1-2. Il Sivasspor va nel pallone e di fatto fa calare autonomamente il sipario su qualificazione ma soprattutto partita con un doppio harakiri in pochi minuti: prima Goutas si disimpegna in un autogol tanto goffo da non crederlo vero, con la collaborazione del suo portiere Vurul, poi completa il lavoro Arslan facendosi espellere per la reazione su Mandragora. Conclude la festa Castrovilli, che torna al gol con un meraviglioso destro dal limite per l'1-4 finale e i quarti.