UFFICIALE - Conference, il programma delle semifinali: per la Fiorentina c’è il Brugge

Fiorentina, Club Brugge, Aston Villa e Olympiacos. Sono queste quattro squadre che approdano alle semifinali di Conference League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina, Club Brugge, Aston Villa e Olympiacos. Sono queste quattro squadre che approdano alle semifinali di Conference League. Le gare d'andata delle due semifinali si giocheranno giovedì 2 maggio, il ritorno una settimana più tardi: giovedì 9 maggio (Club Brugge-Fiorentina anticipata all'8 maggio per motivi di ordine pubblico). I dettagli saranno comunicati dalla UEFA nella giornata di domani. Andata in casa per Fiorentina e Aston Villa, ritorno

2 maggio - Andata semifinali

Aston Villa-Olympiacos

Fiorentina-Club Brugge

8 maggio - Ritorno semifinali

Club Brugge-Fiorentina

9 maggio - Ritorno semifinali

Olympiacos-Aston Villa