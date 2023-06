UFFICIALE - UEFA cambia il nome alla Conference League: la nuova denominazione

Il Comitato Esecutivo della UEFA che si è riunito oggi a Nyon, in Svizzera, ha deciso di cambiare nome alla Conference League.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Comitato Esecutivo della UEFA che si è riunito oggi a Nyon, in Svizzera, ha deciso di cambiare nome alla Conference League. Di seguito la nota ufficiale: “Introdotta sotto l’ombrello “Europa” all’inizio del ciclo commerciale 2021-24, la nuova competizione si è rapidamente affermata tra un vasto pubblico dopo due stagioni di successo. La ricerca tra tifosi e partner commerciali ha rilevato che rimuovere “Europa” dal nome della competizione consentirà un ulteriore sviluppo come competizione a sé stante e questa proposta di modifica è stata approvata dal Comitato Esecutivo UEFA. Entrerà in vigore nel nuovo ciclo, a partire dalla stagione 2024/25.

Insieme alla UEFA Europa League, la UEFA Conference League continuerà a offrire il “Thursday Night Football” ai tifosi di tutta Europa e oltre. Rimarrà un forte legame tra le competizioni poiché le identità di entrambi i marchi rimarranno molto vicine ed entrambe le competizioni continueranno a essere vendute insieme a partner di trasmissione e sponsor”.