Un'italiana torna a trionfare in Europa, le congratulazioni della SSCNapoli: "Complimenti Roma"

Dopo 12 anni una squadra italiana torna a vincere in Europa, con la Roma di Mourinho che trionfa nella prima edizione di UEFA Conference League. La SSCNapoli ha voluto congratularsi, attraverso Twitter, con il club giallorosso per il trofeo conquistato nella finale di Tirana contro il Feyenoord: "Complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League".