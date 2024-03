Uno-due mortifero del Barcellona! Napoli già sotto 2-0 al Montjuic

Con uno-due in appena due minuti il Barcellona porta dalla sua parte la sfida contro il Napoli.

Al 15' Servizio di Cancelo in area sulla sinistra per Raphinha, che mette un pallone in mezzo. Velo di Lewandowski e conclusione di prima di Lopez, che fa secco Meret. Al 17' Contropiede perfetto del Barça portato avanti da Yamal, che serve in area Raphinha. L'attaccante va sul destro e calcia, centrando il palo. Tapin vincente d Cancelo, che firma il 2-0.