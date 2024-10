Vittoria all'esordio per la Fiorentina: 2-0 ai New Saints, ma c'è una nota stonata

Comincia bene il girone di Conference League della Fiorentina, battuti 2-0 i gallesi del New Saints. A fine primo tempo Mandragora sbatte sul palo dal limite dell'area col destro e si fa anche male, vedendosi costretto a lasciare il campo per via di un movimento irregolare del ginocchio.

Nella ripresa Palladino mette mano agli uomini che ha in panchina e inizia a mettere i pesi massimi tenuti fuori inizialmente, su tutti Gudmundsson e Kean. I risultati arrivano in tempi brevi e portano a un letale e fulmineo uno-due: al 65' Adli rompe la muraglia gallese con un mancino preciso e angolato, lo imita Kean neanche tre minuti più tardi con un duplice tentativo. In un baleno la Fiorentina si ritrova sul 2-0 e con la partita in discesa.