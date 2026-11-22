"Quando si vedrà il tuo calcio?", Allegri senza giri di parole: "Il mio calcio non esiste..."

Massimiliano Allegri risponde alle domande sulla sua idea di calcio dopo Napoli-Torino e sottolinea l'importanza di difendere meglio e saper soffrire

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, rispondendo a una domanda sulla propria identità di gioco. Il tecnico azzurro ha respinto l'idea di un calcio legato esclusivamente al suo nome, sottolineando la necessità di recuperare gli infortunati e migliorare la solidità difensiva della squadra.

"Quando si vedrà il tuo calcio?", Allegri risponde senza giri di parole

Quando si vedrà il calcio di Allegri? È la domanda di un giornalista in conferenza stampa, a cui Max risponde così: "Il calcio di Allegri non esiste. Esiste il calcio fatto di una squadra che è il Napoli, dove dobbiamo recuperare dei giocatori. In queste 10 partite, a parte un paio come il primo tempo contro il Genoa, abbiamo preso troppi gol in maniera facile. Stasera a parte il tiro da fuori area non abbiamo preso tiri, abbiamo difeso meglio dentro il campo dove entravano facilmente. E poi bisogna capire che le partite durano 95 minuti e serve sofferenza, non si può vincere sempre 3-0 senza che gli avversari tirino".