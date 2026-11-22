"Quando si vedrà il tuo calcio?", Allegri senza giri di parole: "Il mio calcio non esiste..."
L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, rispondendo a una domanda sulla propria identità di gioco. Il tecnico azzurro ha respinto l'idea di un calcio legato esclusivamente al suo nome, sottolineando la necessità di recuperare gli infortunati e migliorare la solidità difensiva della squadra.
"Quando si vedrà il tuo calcio?", Allegri risponde senza giri di parole
Quando si vedrà il calcio di Allegri? È la domanda di un giornalista in conferenza stampa, a cui Max risponde così: "Il calcio di Allegri non esiste. Esiste il calcio fatto di una squadra che è il Napoli, dove dobbiamo recuperare dei giocatori. In queste 10 partite, a parte un paio come il primo tempo contro il Genoa, abbiamo preso troppi gol in maniera facile. Stasera a parte il tiro da fuori area non abbiamo preso tiri, abbiamo difeso meglio dentro il campo dove entravano facilmente. E poi bisogna capire che le partite durano 95 minuti e serve sofferenza, non si può vincere sempre 3-0 senza che gli avversari tirino".
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