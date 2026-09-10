Caso Lang: frasi a Vergara per un passaggio e Allegri lo caccia dalla seduta

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I retroscena dell'esclusione di Noa Lang dalla lista dei convocati per la sfida di Champions League contro l'Arsenal trovano un'accurata ricostruzione nei dettagli emersi durante la diretta di Prime Video con Alessandro Alciato. L'episodio che ha fatto scattare il provvedimento disciplinare nei confronti dell'esterno olandese si è consumato durante la seduta di allenamento della vigilia: a scatenare la reazione del giocatore è stato un errore di misura nei passaggi da parte del compagno di squadra Vergara. L'olandese si è lasciato andare ad alcune esternazioni in lingua inglese i cui toni e modi non sono affatto piaciuti né al gruppo né allo staff tecnico, spingendo Massimiliano Allegri a cacciarlo immediatamente dal terreno di gioco.

Scuse e retta via: il provvedimento e il ritorno col Bologna

Nonostante le scuse formali presentate dal calciatore nella mattinata di ieri — rivolte direttamente all'allenatore, alla società e all'intero spogliatoio —, la dirigenza azzurra e il tecnico livornese hanno ritenuto doveroso confermare l'esclusione dalla notte europea contro i Gunners per lanciare un segnale forte e inequivocabile sul rispetto dei codici interni. Il caso, tuttavia, si è già avviato a una rapida risoluzione: smaltita la punizione ed estinta la sanzione d'intesa con il club, l'ex Psv torna da subito ad allenarsi a Castel Volturno con l'obiettivo di rientrare regolarmente nell'elenco dei convocati per il match di domenica pomeriggio al Maradona contro il Bologna.