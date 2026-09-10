Mertens spiega il cross di De Bruyne: "Abituato al City con tanti che attaccano..."

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Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, commenta a Prime Video la sconfitta degli azzurri contro l'Arsenal nel match d'esordio nella Fase Campionato della Champions League 2026/27: "La panchina ti fa sempre la differenza sul lungo. Purtroppo è arrivato il gol, e da lì hanno avuto più spazi per giocare. Però i cambi hanno fatto la differenza".

Sulla prova di De Bruyne che giudizio dà?

"Lui è abituato al City che in area ci sono sempre tanti giocatori, per me i giocatori del Napoli devono ancora conoscerlo bene. Kevin la mette sempre sul secondo palo, sempre".