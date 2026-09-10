Mertens spiega il cross di De Bruyne: "Abituato al City con tanti che attaccano..."
TuttoNapoli.net
Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, commenta a Prime Video la sconfitta degli azzurri contro l'Arsenal nel match d'esordio nella Fase Campionato della Champions League 2026/27: "La panchina ti fa sempre la differenza sul lungo. Purtroppo è arrivato il gol, e da lì hanno avuto più spazi per giocare. Però i cambi hanno fatto la differenza".
Sulla prova di De Bruyne che giudizio dà?
"Lui è abituato al City che in area ci sono sempre tanti giocatori, per me i giocatori del Napoli devono ancora conoscerlo bene. Kevin la mette sempre sul secondo palo, sempre".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Tremendamente immeritata. Vanno fatte riflessioni sulla tenuta atletica di Francesco Molaro
Le più lette
Prossima partita
13 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Napoli-Arsenal 0-1, le pagelle: Politano timido, Alisson sbaglia molto! Favasuli con coraggio, bene Rafa Marin
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il mistero dei tre cartellini, le previsioni catastrofiche, la confessione di Allegri e l'inaccettabile scelta del club
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Badiashile? O lui o Beukema, ma abbiamo perso distanze. Pensavo al 3-2 Scudetto alla Juve..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveInter-Napoli, Allegri: "McTominay-Giovane? Meglio ora che dopo! Mercato? Contento così! Vergara? Piano, ha solo 12 partite. Sull'Inter..."
Pierpaolo MatroneDi Lorenzo: "Voglio restare a Napoli a vita! Inter? Ce la giochiamo. Su McTominay e Favasuli..."
Antonio GaitoTuttonapoliIl borsino (finale) del calciomercato: il mercato più duro e povero dell'era ADL
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com