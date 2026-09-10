Sky, Del Piero: "Differenza di qualità: all'80' era il Napoli ad essere stanco, non l'Arsenal"

vedi letture

Del Piero analizza il ko del Napoli e respinge gli alibi sulla profondità della rosa.

Il Napoli cade al Maradona contro l’Arsenal, che si impone per 1-0 grazie alla rete di Odegaard. Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha analizzato la partita soffermandosi sulle differenze tra le due squadre, sulla maggiore stanchezza accusata dagli azzurri nel finale e sulla gestione delle energie tra campionato e Champions League.

Se la differenza l'ha fatta la qualità?

"La stanchezza all'80' ce l'aveva il Napoli, non l'Arrsenal, perché l'Arsenal ha tenuto di più la palla, per il suo modo di giocare, gioccatori come Odegaard vanno a nozze in un gioco del genere con una annata strepitosa alle spalle, dal punto di vista psicologico qualcosa interviene lì. Saka o gli esterni dell'Arsenal potevano puntare con le gambe fresche, quelli del Napoli dovevano rincorrere per 3 minuti e poi gli si chiedeva di ribaltare l'azione. Non è solo stanchezza, ma la tipologia del gioco, posizionamento, sicurezza, qualità di giocatori più consolidatti da un lato".

La Champions non è il campionato del Napoli. Come giocarla? "La giochi come riesci a giocarla, non c'è da centellinare le forze o averne due per ruolo, c'è da dare sempre il massimo. Noi abbiamo giocato tante volte in situazioni difficili: questi allarmismi perché non si ha un doppio terzino sono solo alibi per me. Penso alla Juventus che ha sette infortunati, fra una cosa e l'altra sono tanti. Ma guardate ieri il Real: ne ha 5 fuori, ma mette Alexander-Arnold a centrocampo. Dopo lo scudetto di Spalletti abbiamo tutti pensato: il prossimo scudetto lo vincerà fra 30 anni. Io dico che il Napoli è una delle realtà del calcio di oggi, ha vinto lo scudetto due anni fa, va in Champions. Poi nel corso degli anni le rose cambiano, giocatori come Kvara e Kim nessuno si immaginava quello che avrebbero fatto, ma il Napoli è una squadra molto regolare".