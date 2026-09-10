De Bruyne: "Questo è il vero KDB, non so cosa vi aspettiate da me. Su Allegri..."

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Kevin De Bruyne ha parlato a Prime al termine della gara Napoli-Arsenal di Champions: "Quanto manca per vedere il vero De Bruyne? È questo il vero Kevin, non so cosa vi aspettiate in più da me. So che in Italia parlate molto di questo, ma in realtà questo sono io. Il mio rapporto con Allegri? Tutto va bene, lui è un po' più calma e rilassato. Tutto va bene, c'è un buon feeling con la squadra. Abbiamo avuto un inizio difficile contro squadre molto forti. C'è voglia di costruire qualcosa di grande. Allegri con me parla in italiano, non in inglese" ha concluso sorridendo.