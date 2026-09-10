Chiariello: "Irrispettoso voler sparare per forza su questo Napoli, Arsenal 300 volte più forte!"

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Chiariello difende il Napoli dalle critiche dopo l’Arsenal e sottolinea assenze e calendario.

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli in Champions contro l'Arsenal ai microfoni di Canale 21: "C'è una squadra che è tra le più forti del mondo, che ha cinque uomini in panchina che in Italia vincerebbero il campionato a mani basse. Perché ha cinque ricambi che in Italia non ha nessuno come titolare. Noi abbiamo giocato senza le mezzali e abbiamo provato a ripartire quando c'è stata la possibilità. Tre, quattro volte siamo stati anche pericolosi. Alla fine della gara De Bruyne ha avuto una grande possibilità. Ma come si fa a criticare una squadra che sta in partita tutti i 90 minuti contro una squadra 300 volte più forte, 300 volte più forte, che ha vinto 8 partite su 8 l'anno scorso, quest'anno ha 5 vittorie consecutive, vicecampione d'Europa, campione di Premier, e noi andiamo in campo con Favasuli, Gilmour e compagnia bella e teniamo botta e vogliamo criticare? Ma per lo sfizio di criticare, per favore!"

Chiariello difende il Napoli dopo il ko con l’Arsenal

Se c'è un calendario che purtroppo ti si palesa nella maniera in cui si è palesato, perché dopo Como e Inter arriva il calendario di Champions e ti piazza l'Arsenal alla prima occasione, il calendario in questo momento non ci ha aiutato. Perché un Napoli che è in difficoltà fisica, di uomini, comunque prestativamente sta facendo abbastanza bene. Perché io voglio ricordare che col Como, il Como ha giocato a cinque per mezz'ora buttando la palla in tribuna e Fabregas non si è preoccupato dell'estetica e, se per cinque centimetri non ci trovavamo in fuorigioco con Lucca, l'avevamo pareggiata. A San Siro la stiamo vincendo perché, se segna Anguissa, ci stanno 10.000 persone a Capodichino l'altra sera. E questa sera abbiamo fatto l'onestissima partita difensiva che ci potevamo permettere. Voler sparare per forza su questo Napoli mi sembra veramente irrispettoso e irresponsabile!"