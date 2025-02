Che disfatta! Peccato per non aver rinforzato questa rosa

vedi letture

3 punti in 4 gare

Il Napoli non sa più vincere e dopo tre pareggi perde a Como. Si perde anche la testa della classifica per la gioia dell’Italia intera e purtroppo anche di una parte della nostra piazza. Un primo tempo giocato all’attacco che però ci porta solo un pareggio in recupero. Il Napoli parte forte ma al 7’ incredibilmente ci facciamo noi gol. Politano, Rrahmani che svirgola all’indietro e batte Meret che era fuori dalla sette metri. Pazzesco ma vero. Il Napoli si ributta in avanti e trova il pareggio. Anche il Como sbaglia. Lobotka ruba palla Kempf sbaglia e Raspadori approfitta e con precisione trova il pareggio. Il Napoli spinge ancora ma lì davanti non si riesce a trovare la giocata giusta per il vantaggio. Bene Billing che ci prova su calcio piazzato, para Butez.

Il secondo tempo è terrificante. Il Como ci sovrasta in ogni parte del campo. Fabregas la prova a vincere cambiando assetto. Il Napoli con la difesa a tre fa tanta fatica e si aprono voragini pericolose quando le avversarie attaccano. Eppure due occasioni per il Napoli arrivano Butez salva su McTominay in maniera straordinaria e dopo poco Politano serve Anguissa che tira debolmente. Poi ecco l’ennesima sciocchezza in mezzo al campo. Raspadori perde palla, Lobotka non riesce a recuperare e il Como con Diao batte Meret. Una disfatta purtroppo. Una squadra che ha perso certezze e senza ricambi poco fare veramente poco. I ricambi quelli sono e si vede con gli ingressi di Ngonge e Okafor. Tutti felici siamo secondi.