Lukaku verso il Fenerbahce? Così si sblocca Badiashile: cifre e dettagli dell'affare

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Il Napoli avrebbe già raggiunto un'intesa con Badiashile per un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione: ora l'offerta al Chelsea.

La cessione di Romelu Lukaku può finalmente sbloccare il mercato in entrata del Napoli. Con il centravanti belga sempre più vicino al trasferimento al Fenerbahce, il club azzurro si prepara a liberarsi di uno degli ingaggi più pesanti della rosa e a reinvestire sul rinforzo richiesto da Massimiliano Allegri per la difesa. In cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna resta Benoit Badiashile del Chelsea, pista sulla quale il Napoli lavora ormai da tempo.

Badiashile, accordo su ingaggio e formula: manca l'offerta ufficiale

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'uscita di Lukaku dovrebbe essere completata a breve e permetterà a Manna di formalizzare l'operazione con il Chelsea. Il Napoli avrebbe già raggiunto un'intesa con Badiashile per un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione, mentre i Blues avrebbero accettato la formula proposta dagli azzurri: 3 milioni per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. A questo punto mancherebbe soltanto il passaggio formale, ovvero l'invio dell'offerta ufficiale che certifichi gli accordi raggiunti tra le parti.