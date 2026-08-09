Addio Lukaku, ci siamo? Sky: è sempre più vicino al Fenerbahce!

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Romelu Lukaku si avvicina a grandi passi al Fenerbahce: la presenza dell'agente in ritiro può dare lo sprint definitivo all'operazione.

Romelu Lukaku si avvicina a grandi passi al Fenerbahce, stando a quanto riportato in questi minuti di Sky Sport. Il club turco ha deciso di accelerare per l'attaccante belga e ha presentato al Napoli una prima offerta da 5 milioni di euro per il cartellino. Una cifra che non soddisfa ancora le richieste degli azzurri, ma la trattativa è entrata nel vivo e Big Rom ha dato il suo ok.

Pastorello a Castel di Sangro: si lavora all'addio di Lukaku

Un ulteriore segnale è arrivato nella giornata dell'amichevole pareggiata dal Napoli contro il Celta Vigo. Federico Pastorello, agente tra gli altri proprio di Lukaku, è stato infatti avvistato nel ritiro di Castel di Sangro. Il futuro di Big Rom è inevitabilmente uno dei temi sul tavolo, con l'avventura dell'attaccante in azzurro che potrebbe ormai essere arrivata alle battute finali.