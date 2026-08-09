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Tegola Marianucci, infortunio al ginocchio sinistro: la prima diagnosi

Tegola Marianucci, infortunio al ginocchio sinistro: la prima diagnosiTuttoNapoli.net
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di Antonio Noto
Tegola Napoli, Marianucci si infortuna contro il Celta: trauma al ginocchio sinistro.

Brutte notizie per il Napoli nel corso della ripresa dell'amichevole pareggiata 1-1 contro il Celta Vigo a Castel di Sangro. Gli azzurri devono infatti fare i conti con l'infortunio rimediato da Luca Marianucci, costretto a fermarsi durante il secondo tempo della sfida disputata allo stadio Teofilo Patini.

Infortunio Marianucci, trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro

Per Marianucci - secondo quanto appreso dalla nostra redazione - si tratta di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, problema che dovrà essere valutato nelle prossime ore per stabilirne l'effettiva entità. Una tegola per il Napoli nel pieno della preparazione precampionato, con le condizioni del difensore che saranno adesso monitorate dallo staff medico azzurro.