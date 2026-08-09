Gabriel Jesus più vicino al Napoli, ma la cessione di Lukaku non basta: la situazione

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Gabriel Jesus ha dato piena disponibilità al trasferimento al Napoli. Dopo Lukaku, le partenze di Lang e Lucca potrebbero sbloccare il grande colpo.

Gabriel Jesus può diventare il grande colpo del Centenario del Napoli. Con Romelu Lukaku sempre più vicino al Fenerbahce, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a concentrarsi sul mercato in entrata e il brasiliano dell'Arsenal rappresenta uno dei nomi più ambiziosi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante è in uscita dai Gunners e soprattutto avrebbe già manifestato il proprio totale gradimento al trasferimento in Italia e al Napoli.

Con le cessioni di Lang e Lucca può diventare un'ipotesi concreta

Per trasformare il sogno in una vera trattativa serviranno però altre uscite. "Se il Napoli riuscisse a cedere anche Lang e Lucca, allora il brasiliano non sarebbe più un sogno, ma un'ipotesi molto concreta", scrive la Gazzetta, sottolineando come sarà necessario anche uno sforzo economico per far quadrare l'operazione. La cessione di Lukaku rappresenterebbe dunque soltanto il primo passo. Dopo i colpi Lukaku e McTominay nel 2024 e Hojlund nel 2025, Manna vorrebbe regalare ancora una volta al Napoli un acquisto di grande spessore nella parte conclusiva del mercato. E questa volta il nome cerchiato in rosso è quello di Gabriel Jesus.