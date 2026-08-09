Lukaku accetta il Fenerbahce! Affare in gran segreto: cosa manca per la chiusura

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Lukaku è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Intesa con il Fenerbahce, ora i due club lavorano per trovare l'accordo economico definitivo.

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere in Turchia. Dopo settimane di indiscrezioni e diverse soluzioni valutate per la sua cessione, nelle ultime ore il Fenerbahce ha accelerato con decisione per l'attaccante del Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa sarebbe stata portata avanti sottotraccia già da diversi giorni, prima dello sprint arrivato venerdì. Ad alimentare le voci era stato anche un "like", successivamente rimosso, lasciato dallo stesso Lukaku a un video pubblicato sui social dal club turco.

Lukaku ha detto sì: ora serve l'accordo tra Napoli e Fenerbahce

La svolta è arrivata nelle ultime ore. "La trattativa tra Lukaku e il Fenerbahce andava avanti da giorni in gran segreto e ha avuto uno sprint decisivo nella giornata di venerdì", scrive la Gazzetta. Un'ulteriore accelerazione sarebbe arrivata anche grazie alla presenza nel ritiro azzurro di Federico Pastorello, agente del centravanti. Il passaggio fondamentale è però rappresentato dal sì di Lukaku al trasferimento al Fenerbahce. Adesso resta da trovare l'intesa economica definitiva tra il Napoli e il club turco per completare l'operazione e chiudere l'esperienza di Big Rom in azzurro.