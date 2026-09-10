Tuttonapoli "Il Napoli è una squadra vecchia": la fake news che solo Allegri può smontare

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Il Napoli è una squadra vecchia, dice qualcuno, e forse è vero leggendo l'età di alcuni titolarissimi. Forse è un termine comunque inappropriato che però si riferisce alla storicità di alcuni giocatori ormai veterani e protagonisti dei due scudetti. Ma nel complesso la rosa presenta anche diversi giovani e meno giovani comunque interessanti. Sta ad Allegri fare le scelte giuste ogni volta e permettere a questa squadra di avere quelle risorse necessarie per far bene. La rosa è ampia e le scelte possono cambiare. Alle solite certezze si possono aggiungere piacevoli novità. Magari può avere spazio chi fino a poco fa di spazio ne aveva avuto poco. Magari certe gerarchie possono cambiare col passare del tempo.

Ieri per esempio a un certo punto in campo c'erano diversi giocatori Under 25 come Hojlund (23), Rafa Marin (24), Favasuli (22), Gilmour (25), Alisson (23) poi fuori per un altro 23enne come Vergara. E poi è entrato Lucca (26) che comunque è da ritenersi ancora un giocatore nel pieno della propria cresciita. E in rosa c'è anche Badiashile (25) oltre a Beukema (27), Olivera (28), ovviamente Giovane (22). Insomma, è un giusto mix anagrafico quello a disposizione di Max. E il classico 4-3-3 con i soliti noti, col tempo, può diventare anche altro. Serve freschezza, servono storie nuove. Il materiale a disposizione dell'allenatore c'è.