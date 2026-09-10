Napoli-Arsenal, Capuano: "Sconfitta inevitabile, però c’è modo e modo di perdere"

Napoli-Arsenal, Capuano: "Sconfitta inevitabile, però c’è modo e modo di perdere"TuttoNapoli.net
Oggi alle 00:50Dai social
di Antonio Noto
Capuano analizza Napoli-Arsenal e critica l’atteggiamento difensivo degli azzurri nella ripresa.

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, attraverso il proprio profilo su X, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l’Arsenal al Maradona. Nel mirino soprattutto la prestazione difensiva degli azzurri, giudicata in maniera differente tra primo e secondo tempo.

Capuano commenta il ko del Napoli

"La difesa del Napoli è stata ordinata nel primo tempo è passiva (e basta) nella ripresa. Sconfitta inevitabile, però c’è modo e modo di perdere".