Napoli-Arsenal, Capuano: "Sconfitta inevitabile, però c’è modo e modo di perdere"
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Capuano analizza Napoli-Arsenal e critica l’atteggiamento difensivo degli azzurri nella ripresa.
Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, attraverso il proprio profilo su X, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l’Arsenal al Maradona. Nel mirino soprattutto la prestazione difensiva degli azzurri, giudicata in maniera differente tra primo e secondo tempo.
Capuano commenta il ko del Napoli
"La difesa del Napoli è stata ordinata nel primo tempo è passiva (e basta) nella ripresa. Sconfitta inevitabile, però c’è modo e modo di perdere".
La difesa del #Napoli è stata ordinata nel primo tempo è passiva (e basta) nella ripresa.— Giovanni Capuano (@capuanogio) September 9, 2026
Sconfitta inevitabile, però c’è modo e modo di perdere. #NapoliArsenal pic.twitter.com/wnovphI3IL
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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