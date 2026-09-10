Infortuni Alisson e Meret, arriva l'esito degli esami: il report del club
Dopo il match di ieri sera, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna, domenica alle 18:00 allo stadio Maradona. Il club partenopeo in questo senso ha diffuso il report dell'allenamento svolto e sulla condizione dei giocatori ai box che Max Allegri non potrà schierare almeno fino alla sosta:
Infortuni Napoli, gli esami per Meret e Alisson
"Nella seduta pomeridiana di oggi la squadra ha svolto lavoro fisico e tecnico. Chiusura di sessione con una partitina. Anguissa si è allenato con il gruppo. Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro".
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