Ufficiale Non solo infortuni, Allegri recupera un big per il Bologna: oggi è rientrato Anguissa

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Ultime calcio Napoli, anche una bella notizia per Allegri da Castel Volturno

Non solo gli infortuni muscolari di Meret e Alisson, che si rivedranno solo dopo la sosta, ma anche una buona notizia da Castel Volturno. André-Frank Zambo Anguissa ha svolto l'intera seduta di allenamento con il resto della squadra, un segnale importante in vista della sfida contro il Bologna. Il centrocampista camerunese, che ha saltato l'Arsenal e non si era allenato, è tornato a pieno regime con i compagni, mettendosi a disposizione di Allegri per le scelte di formazione.

Anguissa recupera: cosa cambia nel centrocampo del Napoli

Il rientro in gruppo di Anguissa rappresenta una notizia particolarmente positiva per Allegri, che può così contare su un'opzione in più per la mediana azzurra, già priva di McTominay e con Kevin De Bruyne e Billy Gilmour reduci da un grande sforzo con l'Arsenal. Con Anguissa nuovamente arruolabile, dunque, Allegri avrà più soluzioni per il reparto centrale.