Siparietto Benitez-Ghoulam in tv: "Su quel primo tiro sembravi CR7! Poi però..."

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Rafa Benitez vive la serata di Champions League in questo mercoledì in un posto per lui speciale, lo stadio Anfield teatro di Liverpool-Atletico Madrid. Il tecnico spagnolo però nel corso del prepartita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e fra gli ospiti in studio ha ritrovato una vecchia conoscenza ai tempi del Napoli, Faouzi Ghoulam.

Il siparietto fra Benitez e Ghoulam

Benitez nel ritrovare Ghoulam lo saluta con affetto e subito ricorda: "Ricordo la prima volta che lo abbiamo visto in campo fare un tiro: calcio di punizione a Roma con tiro da 35 metri. Abbiamo detto: "Wow, questo è il nuovo Ronaldo, poi non è andata così bene (ride, n.d.r.)". E Ghoulam risponde: "Lei mi ha portato a Napoli La ringrazierò sempre". "Scelta facile, eri bravissimo", la pronta risposta di Benitez.