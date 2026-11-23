Live De Bruyne in conferenza: "Addio al Napoli? Sto dando il 400%! Non ho più 20 anni..."

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, interverrà in conferenza per rispondere alle domande della stampa alla vigilia della partita contro la sua ex squadra, il Manchester City, valida per la quinta giornata della league phase di Champions League. Come di consueto, potete seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.net.

19.00 - La conferenza stampa era programmata alle ore 19, ma subirà un ritardo significativo. L'aereo Napoli non è ancora atterrato.

19.23 - Il Napoli è appena arrivato in città, servirà quindi attendere ancora prima del possibile inizio della conferenza.

20.05 - Cresce l'attesa per le parole di Massimiliano Allegri e di Kevin De Bruyne. L'inizio della conferenza stampa è stato posticipato poiché l'aereo della squadra azzurra è atterrato solo alle 18:17 locali (19:17) italiane, ma ormai non manca molto.

20.15 - Inizia la conferenza stampa.

In quale ruolo preferisci giocare? "Nella mia carriera ho giocato in tanti ruoli, ho cambiato spesso posizione. Per me il ruolo è sempre dinamico nel calcio, gioco in base al mio sentimento in campo, dove trovo gli spazi, dove credo di essere più pericoloso. Penso di star giocando bene quest'anno, quindi poco importa il dove".

Abbiamo letto delle dichiarazioni sulla tua volontà di restare o meno. Sono state mal interpretate? "A essere onesto sono abbastanza dispiaciuto. Se andate a leggere l'articolo, che voi non avete letto, capirete quello che lei ha detto. Io ero fuori in Belgio, poi si sono dette tante cose e ci sono state brutte reazioni nei confronti di mia moglie. Ho visto nella stampa delle foto di casa mia, il che non va bene. So che dei giornalisti in Italia hanno creato questa situazione e non so perché. Voi non conoscete la mia vita privata. Non avete il diritto di esprimervi sulla mia vita privata. È stata una situazione sgradevole per me e per mia moglie".

Le voci sull'addio al Napoli sono invece fondate? "Posso dire ben poco a questo punto. Ho giocato al 400% fino ad ora. Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. In questo momento c'è ben poco da dire, sto giocando bene, sto cercando di aiutare la squadra a far bene. Non sono mancate le sfide quest'anno, sono successe tante cose"