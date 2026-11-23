Podcast Gaito: "City ha problemi, se il Napoli lo attacca ha una possibilità. Col bunker nessuna"

Vigilia di Champions contro un City reduce da un punto in quattro partite ed il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Allegri ha già definito la trasferta dell'Etihad quasi proibitiva, indicando nelle ultime tre partite di Champions quelle decisive per la qualificazione. Eppure il City attraversa un momento difficile, con un solo punto nelle ultime quattro gare di Premier League. Come interpreti le parole di Allegri e quali possibilità ha il Napoli?

"Allegri aveva già fatto questo ragionamento e lo ha ripetuto, puntando sulle ultime tre partite: la qualificazione ce la giochiamo con Bruges, Sabah e Viking. Non so se lo faccia per togliere pressione alla squadra, perché immagino che nello spogliatoio il messaggio sia diverso. Non credo che un allenatore possa dire ai giocatori che all'Etihad si va a fare una scampagnata e che contano soltanto le prossime partite. Credo che già nella conferenza stampa di oggi il messaggio sarà diverso, anche perché gli verrà sicuramente chiesto quanto valga questa partita.

Può anche essere vero che la qualificazione si decida nelle ultime tre gare, ma il Napoli ha sempre avuto un certo status europeo. Ha giocato quasi alla pari anche contro le grandi squadre internazionali e non deve assolutamente perdere questa dimensione. Con queste dichiarazioni, l'immagine che viene data del Napoli non è proprio esaltante.

Bisogna crederci anche perché non puoi dare per scontate le ultime tre partite. Il Bruges gioca un ottimo calcio, ha già vinto a San Siro e sul campo del PSV. Nelle altre gare può sempre capitare un'espulsione, un episodio sfavorevole, una giornata storta. Se punti tutto su quelle partite e qualcosa va male, rischi di perdere la qualificazione.

Allegri minimizza anche i punti persi precedentemente. In realtà il Napoli, sulla carta, era superiore sia al Porto che soprattutto al Villarreal. Doveva raccogliere almeno una vittoria o due pareggi e invece è uscito con le ossa rotte da entrambe le partite, giocando anche malissimo. Si poteva e si doveva fare di più. È chiaramente la comunicazione di un allenatore che sta attraversando grandi difficoltà".

Il Manchester City, però, è reduce da risultati molto negativi. Quali sono le difficoltà della squadra inglese e dove può colpirla il Napoli?

"Il momento del City rende ancora più pesanti le dichiarazioni di Allegri, perché parliamo di una squadra attualmente molto fragile. Quando viene pressata, ha difficoltà nella costruzione del gioco. Quando invece è il City a pressare, si allunga in maniera impressionante e lascia tantissimi spazi alle ripartenze avversarie.

Ho visto tre delle ultime quattro partite degli inglesi. Hanno perso contro Brighton, Nottingham Forest e Aston Villa. Anche il pareggio con il Fulham poteva tranquillamente trasformarsi in una sconfitta, perché Donnarumma li ha salvati più volte. Una squadra di questa levatura che conquista un solo punto in quattro partite è chiaramente in crisi.

È vero che resta una formazione fortissima, ma credo sia stata sottovalutata anche l'eredità lasciata da alcuni grandi giocatori. Con tutto il rispetto per Maresca, che è stimato anche da De Laurentiis, non è Guardiola. E a centrocampo un altro Rodri non c'è. Anche Bernardo Silva ha fatto la storia del Manchester City.

Puoi spendere 60, 70 o 80 milioni per acquistare nuovi calciatori, ma alcuni elementi sono praticamente insostituibili. Rodri, per esempio, è uno di quei giocatori che cambiano completamente il volto di una squadra.

In condizioni normali, questo sarebbe un Manchester City assolutamente attaccabile. Il problema è che il livello attuale del Napoli, che non mi ha convinto pienamente neppure contro il Torino, non ci permette di avere grandi aspettative. In altri tempi, vedendo il City in queste condizioni, avremmo quasi pensato di poterlo battere".

Quale atteggiamento deve avere il Napoli all'Etihad per provare a ottenere un risultato positivo?

"Molto dipenderà dall'atteggiamento, e torniamo sempre allo stesso ragionamento. In Premier League le squadre attaccano, anche quelle di bassa classifica come il Fulham. Se vai a Manchester con coraggio e provi ad attaccare il City, allora hai qualche possibilità, perché questa squadra presenta diversi difetti. Se invece vai lì per fare il bunker, ti metti dietro e pensi soltanto a limitare i danni, non hai alcuna possibilità.

Non puoi permetterti di chiuderti contro una squadra che ha tutta quella qualità offensiva. Se ti abbassi, porti Haaland nel cuore dell'area e permetti agli esterni di giocare costantemente vicino alla tua porta.

A quel punto sei praticamente rassegnato alla sconfitta e devi soltanto sperare che gli avversari sbaglino le occasioni, come accaduto contro l'Arsenal, quando il Napoli ha subito più di trenta tiri e ha perso soltanto 1-0. Quello è stato quasi un miracolo. Se invece attacchi il City, costringi i suoi giocatori a correre all'indietro e puoi sfruttare i limiti difensivi e le distanze eccessive tra i reparti. Prendiamo Doku, che abbiamo visto anche contro l'Italia: è praticamente imprendibile quando può attaccare. Devi costringerlo a difendere. Lo stesso discorso vale per gli altri esterni. Se li attacchi, vengono fuori i loro limiti. Se invece li lasci giocare costantemente nella tua metà campo, faranno un figurone e Doku sembrerà Maradona. Il Napoli deve avere coraggio. Se va a Manchester soltanto per difendersi, le possibilità di fare risultato saranno praticamente nulle".