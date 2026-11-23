Podcast Caporale: "Napoli può fare punti a Manchester. Lang? Ha dimostrato di poter essere importante"

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il momento del Napoli.

Si arriva dalla vittoria contro il Torino, importante soprattutto per il morale. Adesso il Napoli è atteso da un lungo tour de force, a cominciare dalla trasferta contro il Manchester City. Allegri ha definito la partita quasi proibitiva, sottolineando che quelle decisive saranno le successive. È sano realismo oppure un atteggiamento troppo rinunciatario?

"Siccome questo ragionamento l'ho già fatto precedentemente alla gara contro il Porto, per carità, il disfattismo sembra implicito nel ragionamento stesso, però io credo che ci sia anche un po' di sano realismo circa il calendario e il valore delle formazioni che il Napoli affronterà in questa seconda parte della fase campionato. Oggettivamente, le ultime tre sono contro avversarie un po' meno di rango rispetto al City, che è il prossimo scoglio da superare.

Detto questo, i punti sono in palio anche domani sera e non c'è mai nulla di scritto nel calcio. Il Napoli deve scendere in campo concentrato, fare una bella partita e credo anche essere un po' sgombro mentalmente, sapendo che ce ne sono altre tre dopo, ma senza condizionamenti rispetto all'ambiente che si troverà.

Sappiamo che tipo di squadra sia il Manchester City e che livello di giocatori abbia, però questo può essere anche uno stimolo per fare bene, per scendere in campo motivati e, perché no, cominciare a raccogliere qualche punto. Le altre tre partite saranno quasi del tutto da non fallire. Forse potrebbero bastare due vittorie e un pareggio, ma siamo proprio al limite. Fare punti domani sera in Inghilterra certamente aiuterebbe il tentativo del Napoli di superare la prima fase di Champions League".

Insomma, la partita è sicuramente molto complicata, ma definirla proibitiva è forse eccessivo. In fondo si gioca sempre undici contro undici.

"Sì, nello sport non si parte mai battuti, o comunque non si dovrebbe mai partire battuti, proprio per mentalità. Noi da osservatori esterni sottolineiamo le difficoltà della gara, ma ripeto, anche se il Manchester in questo momento non sta attraversando il suo momento migliore, è comunque una squadra che ha grandi giocatori.

Quando gioca in casa ha l'apporto del pubblico e si sente. È un ambiente particolare, però sono tutti aspetti che devono essere sfruttati per caricare la squadra azzurra e portarla a giocarsi la partita con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. Perché facendo una gara fatta bene si può anche provare a ottenere qualcosa di importante".

Nelle ultime due partite Noa Lang sembra sempre più inserito nella mentalità della squadra e nelle idee di Allegri. Sta diventando decisivo con le sue giocate, anche se può fare ancora di più. Con gennaio alle porte, però, possono esserci dubbi sul suo futuro?

"Questo fa parte di quella valutazione che credo la società e il tecnico debbano fare congiuntamente, per capire se il giocatore effettivamente può dare un contributo importante, e per la verità lo sta dando nelle ultime partite.

Bisogna capire se ci sono margini di trattative, offerte interessanti che possono essere valutate e anche, in questa eventualità, se e come andare a sostituire il giocatore. Sono tutte situazioni che vanno pesate e bilanciate rispetto alle esigenze del club e della squadra".

Tu personalmente lo terresti al Napoli?

"In questi casi si deve sempre capire quali sono le intenzioni. Se va via Lang, lo si sostituisce con un giocatore di ruolo? C'è un progetto di cambiamento tattico che prevede l'arrivo di giocatori con caratteristiche differenti?

Voglio ricordare che Lang, nelle ultime due partite, dove comunque ha fatto bene, anzi più che bene, ha giocato come quinto, che non mi sembra il modo migliore per sfruttarne le caratteristiche.

Il Napoli giocherà sempre con questo atteggiamento tattico oppure tornerà a giocare a quattro, con gli esterni alti, dove Lang ha sempre giocato e sappiamo che può sicuramente fare bene? Sono riflessioni che il Napoli credo stia facendo e sulle quali bisogna ragionare.

Il giocatore, al di là di qualche bizzarria caratteriale che ormai dovremmo aver acclarato, ha quella testa. Lo si può un po' indirizzare e forse lo si potrebbe anche tutelare meglio.

La vicenda della gara con la Lazio è stata un po' antipatica per tutti i suoi risvolti, perché secondo la mia modestissima opinione un gesto poteva essere interpretato in maniera bivalente. Questo lo ha ribadito anche Allegri sabato sera dopo la gara, parlando di Lang.

Nel momento in cui è stato interpretato in un certo modo, magari a fine partita un dirigente, qualcuno della società, poteva portare il giocatore davanti alle telecamere, fargli chiedere scusa o comunque minimizzare quella questione, riportandola in un ambito più confacente al momento della squadra.

Contro il Torino, al momento del suo ingresso in campo, ci sono stati ancora fischi. Non mi sembra che sia un modo per aiutare il Napoli, da parte di chi fischia ma soprattutto di chi poteva evitare quei fischi.

Dopo è chiaro che il giocatore, e questo è molto apprezzabile, è sceso in campo, non si è fatto condizionare dall'ambiente, anzi forse l'ambiente lo ha stimolato. Ha fatto bene, è entrato nell'azione del gol e ne poteva fare un altro alla fine.

Il gol è nato da un'azione di recupero palla che non è proprio nelle sue caratteristiche. Parlavamo prima del ruolo di quinto, ma lui in quella circostanza ha agito proprio come dovrebbe agire un giocatore con quelle caratteristiche e poi ha dato la qualità finale all'azione.

Mi sembra che ci siano i presupposti per vedere un Lang che possa tecnicamente aiutare il Napoli. Tutte le altre considerazioni ci possono stare, sono valutazioni che andranno fatte e si stanno facendo. Vedremo che tipo di risultati avranno.

Il mio parere non può prescindere da tutto ciò, con l'aggiunta di come, se dovesse partire Lang, si intenda sostituirlo: come giocatore, come caratteristiche, ma anche rispetto al contesto di gioco che si vorrà utilizzare".