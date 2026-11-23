Vergara, lesione di alto grado: lungo stop e 2026 finito! I possibili tempi di recupero
Brutte notizie per il Napoli e per Massimiliano Allegri. Arriva una pesante tegola dall'infermeria azzurra: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Antonio Vergara, uscito per infortunio durante la sfida contro il Torino, hanno evidenziato una lesione muscolare di alto grado. Uno stop importante per il giovane talento azzurro, che rischia ora un lungo periodo di assenza. Di seguito il comunicato ufficiale del club.
Vergara, il comunicato del club
"Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra".
I possibili tempi di recupero
Per Antonio Vergara, la lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra potrebbe comportare uno stop di almeno 2-3 mesi, con tempi potenzialmente più lunghi in base all'entità del danno muscolare.
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