Bucciantini su De Bruyne: "Dopo Guardiola trova Conte e Allegri, è come 'Un marziano a Roma'"

Marco Bucciantini analizza le difficoltà di Kevin De Bruyne nel Napoli, confrontando il calcio di Pep Guardiola con quello di Antonio Conte e Max Allegri

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, per analizzare le difficoltà di adattamento di Kevin De Bruyne al calcio del Napoli. L'opinionista ha evidenziato le profonde differenze tra il sistema di gioco di Pep Guardiola, nel quale il belga è stato protagonista per dieci anni, e quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, sottolineando come il cambiamento riguardi non soltanto la posizione in campo, ma l'intera organizzazione collettiva.

Bucciantin su De Bruyne: "Dopo 10 anni di Guardiola trova Conte e Allegri"

"De Bruyne è un giocatore che ha fatto dieci anni con Guardiola. Che poi ha aggiustato Guardiola, basta pensare a quando non aveva il centravanti e a quando poi aveva Haaland. Ti fa capire che anche Guardiola poi a un certo punto ha cominciato a verticalizzare di più, a scavalcare, giocando più di intensità. Però è rimasta sempre una squadra di grandissimo dominio e controllo del gioco con la palla fra i piedi. E nella metà campo avversaria. Perché poi è vero che lasciava tutti quei centrocampisti che la toccavano tante volte. Poteva giocare con tanti difensori o a volte giocava con i centrocampisti in difesa. Ma comunque li chiamava sempre tutti in quello spazio breve dove stavano tutti.

E poi De Bruyne viene in Italia e trova Conte e Allegri. Cioè è 'Un marziano a Roma' di Flaiano. Non sto dicendo cos'è meglio e cos'è peggio, ma non gli puoi chiedere dove stava in campo prima, perché anche se stava in un posto, quel posto non c'è più perché non c'è più quella squadra, non c'è più quel modo di stare in campo, non c'è più quel modo di stare vicini con i compagni. E non ci sono più tutti quei palloni, perché se una squadra tiene palla l'80% del tempo e tiene il 55% del tempo non è la stessa cosa", questa l'analisi Marco Bucciantini.