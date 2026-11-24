Bagni: "Difficoltà anche col Torino, ma in attacco era inconcludente"

Salvatore Bagni analizza le difficoltà del Napoli e avverte sulla qualità del Manchester City, spiegando l'atteggiamento di Massimiliano Allegri

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, per commentare le difficoltà degli azzurri in campionato e la prossima sfida di Champions League contro il Manchester City. L'ex calciatore ha sottolineato i problemi emersi anche nella vittoria contro il Torino, invitando a non sottovalutare la formazione inglese nonostante il periodo complicato.

Bagni: "Difficoltà anche col Torino"

"Zona Champions? Le difficoltà si sono viste anche col Torino in una gara in cui hai meritato e contro un avversario che arrivava pure lì ma poi in attacco era inconcludente. Crisi Manchester City? Sì, stanno soffrendo dietro ma hanno una rosa straordinaria, avete visto i nomi che manderanno in campo… perciò Allegri ragiona già sulle partite successive", le parole di Salvatore Bagni.