Podcast Minervini su McTominay "Il Napoli ha perso tempo, ora è più complicato. Imperdonabile…”

Il vice-direttore Arturo Minervini ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

McTominay è ormai una superstar del campionato italiano. Quanto sarebbe importante per il Napoli trattenerlo e costruire il futuro attorno a lui?

"Sarebbe fondamentale. Scott McTominay non è un giocatore come gli altri. In Italia credo abbia ormai acquisito uno status di superstar, di uno dei due o tre migliori giocatori di tutto il campionato. Se il Napoli vuole restare competitivo, un giocatore così deve provare a tenerselo a tutti i costi. E non parlo soltanto dell'aspetto tecnico, ma anche di quello umano, del ragazzo e del professionista che è. Non vedo alternative.

È chiaro che il Napoli ha perso un po' di tempo. C'è stato un momento in cui si poteva affondare il colpo per il rinnovo e non è stato fatto. Adesso la situazione è più complicata, perché in estate mancherebbe soltanto un anno alla scadenza del contratto.

Credo che le ambizioni del Napoli non possano prescindere da Scott McTominay. Tra le tante incertezze di questo periodo, lui rappresenta la certezza, la luce, il giocatore capace anche di attirare altri calciatori.

C'è stata una fase storica in cui il Napoli faceva fatica ad attrarre giocatori di un certo livello. La svolta è arrivata con Rafa Benitez, che ha portato Raul Albiol e Higuain. Da quel momento Napoli è diventata una piazza centrale nel panorama europeo.

McTominay può garantirti quel tipo di attrattività. Sono andati via alcuni giocatori importanti e anche De Bruyne, a gennaio o in estate, potrebbe partire. Hai bisogno di un giocatore simbolo, di un riferimento. E chi meglio di Scott McTominay può interpretare questo ruolo?"

Contro il Manchester City saranno McTominay e De Bruyne gli uomini ai quali affidare le speranze del Napoli, nonostante il pessimismo di Allegri?

"Si parte sempre da loro. Hanno assunto una centralità importante e le speranze del Napoli sono affidate a una loro giocata, a un'intuizione, a un assist o a un gol.

È stato davvero un peccato che le storie di De Bruyne e McTominay non si siano incastrate bene. Tra l'infortunio dello scorso anno di De Bruyne e i problemi di quest'anno di McTominay, non abbiamo praticamente mai potuto vederli insieme al massimo della condizione.

La cosa incredibile di Scott è che continua a segnare da tempo, ma probabilmente sta davvero bene soltanto da un paio di settimane. Prima ha avuto problemi al cuore, poi delle vesciche molto forti ai piedi che lo hanno condizionato, quindi l'operazione al cuore. È tornato in tempi record, non ha mai smesso di segnare, ma non è mai stato realmente al massimo della condizione.

Adesso forse sta finalmente raggiungendo il livello migliore, proprio mentre De Bruyne è al centro di tante voci di mercato.

I loro destini a Napoli non si sono incastrati benissimo ed è un peccato, perché insieme avrebbero potuto rappresentare un valore aggiunto straordinario per questa squadra."