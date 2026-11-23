Live Man City, Maresca in conferenza: "Obiettivo è entrare tra le prime 8. De Bruyne? Tra i migliori"

Alle 13:00 italiane, dal Man City FC Training Ground, è in programma la conferenza stampa

Giornata di vigilia per Manchester City e Napoli, che si preparano ad affrontarsi nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Alle 13:00 italiane, dal Man City FC Training Ground, è in programma la conferenza stampa del tecnico Enzo Maresca, accompagnato dall'attaccante belga Jeremy Doku.

Il tecnico e l'attaccante del City presentano la sfida contro gli azzurri

Comincia la conferenza stampa. Si parte con Enzo Maresca: "De Bruyne? Ho ottimi ricordi, è un top player, un giocatore eccezionale, uno dei più importanti qui al City. Siamo contenti di rivederlo, sarà il benvenuto".

Sul momento complicato del Manchester City. "Noi vogliamo sempre vincere, a prescindere dalla competizione. Veniamo da quattro partite di fila senza vittorie e questo è un peccato. Domani dobbiamo continuare il nostro percorso".

Quant'è importante qualificarsi tra i primi 8? "La cosa importante è qualificarsi, poi anche se non si finisce tra i primi otto c'è lo spareggio. Però già giochiamo tante partite, quindi il nostro obiettivo è finire tra i primi otto per evitare di giocarne altre due".

Il punto sugli infortunati. "Matheus Nunes torna, Semenyo resta fuori. Qualche dubbio dopo la partita di sabato c'è, decideremo oggi".

Ancora su De Bruyne. "Tra i migliori. A livello umano, personale, per la storia di questo club ha alzato tutti i trofei degli ultimi dieci anni. E' molto cortese, una persona perbene, è stato un piacere lavorare con lui".

Stai sperimentando a centrocampo. Quant'è difficile? "Non è una questione complicata, si tratta solo di conoscersi bene. Io devo capire bene. Devo capire chi è il giocatore più indicato per una partita o per un'altra. Ma non parliamo solo del centrocampo, il discorso vale anche per la difesa. Fa parte del processo. Dobbiamo quasi ricominciare dopo dieci anni con lo stesso allenatore, le stesse parole. Non è facile ricominciare così da un momento all'altro. Quello che sto facendo adesso è una cosa normale. Dobbiamo trovare un equilibrio tra difesa e centrocampo, e lo si fa giocando con continuità e regolarità".

Matheu Nunes è out per lo stesso infortunio? "No, questo è un problema alla caviglia, ma ora sta bene. Ci sono tante partite, ed è per questo che faccio un po' di turnover. Questa è una maratona, non sono i 100 metri. Mi piacerebbe avere sempre i migliori in campo, ma sarebbe difficile anche per loro. Non voglio ammazzare i giocatore".

Chi giocherà come terzino destro senza Nunes? "Finora abbiamo fatto giocare Lewis o qualcun altro. E' meglio Nunes in quella posizione, Khusanov lo preferisco da centrale. Ma bisogna sempre trovare il giocatore più indicato. Khusanov comunque ha giocato bene in quella posizione".