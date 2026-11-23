Podcast Molaro: "A Napoli c'è troppa euforia dopo le vittorie e troppo pessimismo dopo i ko"

Francesco Molaro presenta la trasferta contro il Manchester City, invita all'equilibrio nei giudizi e promuove la prestazione del Napoli contro il Torino.

Francesco Molaro, direttore responsabile di Tuttonapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Con il Manchester City vedremo un Napoli arroccato, che dovrà fare la sua partita. È chiaro che non sarà una squadra che andrà all'arrembaggio, ma penso che contro il City nessuno lo faccia, a meno che non ti chiami Real Madrid, Monaco o PSG. Sarà un Napoli attento, accorto, che dovrà fare di necessità virtù, considerando che ci sono undici calciatori non a disposizione: otto infortunati, più tre tra giocatori fuori lista e lo squalificato Rafa Marin. Non sono scusanti, però sono situazioni che bisogna mettere in conto. Avere undici giocatori indisponibili, indipendentemente dai motivi, significa praticamente avere un'intera squadra fuori. È una condizione che inevitabilmente pesa sulle possibilità dell'allenatore".

Il Manchester City arriva da quattro partite senza vittorie. Non credi che il Napoli possa provare ad approfittare delle difficoltà della squadra di Maresca?

"È sempre il solito discorso: si va a Manchester per fare quello che si può, poi se ti viene bene, ti viene bene. È una partita molto difficile, conosciamo tutti il valore dell'avversario. Certamente il City non è al massimo, sta facendo fatica in alcune situazioni e potrebbe essere meno difficile da affrontare rispetto ad altri momenti. Però è sempre il Manchester City. Parliamo di una squadra che ha giocatori come Foden, Haaland e tanti altri campioni, oltre a Donnarumma in porta. Quando Donnarumma gioca in Nazionale diciamo tutti che è il più grande portiere, poi quando gioca nel City sembra quasi che sia diventato scarso. Non è così: se è forte, è forte. È un grande portiere e bisogna essere obiettivi. Purtroppo ultimamente mi sembra che nei giudizi si stia perdendo un po' di obiettività e questo mi dispiace".

Dopo la vittoria contro il Torino c'è chi sostiene che il Napoli debba andare a Manchester per vincere. Si rischia di sottovalutare il City?

"Ci auguriamo tutti che il Napoli possa vincere, però bisogna fare attenzione. L'obiettivo deve essere quantomeno quello di offrire una prestazione degna della Champions League. Il Napoli in Inghilterra non è mai riuscito a vincere, ma in passato ha disputato partite importanti. Ricordiamo le sfide contro Chelsea, Manchester City e Liverpool, quando rischiammo anche di eliminare gli inglesi. Erano però Napoli che stavano bene. Come dicevo, c'è troppa euforia in alcune situazioni e troppo vittimismo, passività e pessimismo in altre. Proviamo a rimanere nel mezzo, a essere più equilibrati. Questo è il mio pensiero".

Facendo un passo indietro, che Napoli hai visto contro il Torino? Cosa ti ha convinto e cosa invece deve ancora migliorare?

"Ho visto un buonissimo Napoli, lo ribadisco. Per me è stata una partita molto interessante, nella quale la squadra ha giocato molto bene. Sicuramente dovevamo essere più risolutivi, perché non siamo stati abbastanza concreti davanti al portiere. Dovevamo buttare dentro il pallone non una, ma anche tre volte, secondo me. Questo però deve farci pensare che la squadra abbia ancora dei margini di miglioramento. Naturalmente soltanto il campo ci dirà se è veramente così e se riusciremo a fare bene nelle prossime settimane. Abbiamo le possibilità per provarci, anche perché ci aspettano due partite di campionato contro Sassuolo e Lecce, squadre che stanno attraversando un momento difficile, come dimostrano i risultati. Dobbiamo provarci, esserci e far vedere quello che abbiamo mostrato contro il Torino".

Per l'undici dei sogni del Napoli, chi scegli a centrocampo tra Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Salvatore Bagni e Nando De Napoli?

"È una scelta molto difficile, perché dovrei rivederli tutti e quattro. Però dico Hamsik, perché secondo me ha fatto qualcosa di eccezionale con la maglia del Napoli. Anche se è davvero difficile escludere Salvatore Bagni, così come Nando De Napoli. Sono tutti calciatori che hanno rappresentato tanto nella storia azzurra. E chissà, magari un giorno Hamsik potrebbe anche tornare sulla panchina del Napoli: perché no? Potrebbe essere una bella novità".