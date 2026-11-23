Podcast Fischi a Lang, Filardi: "A me hanno sempre aiutato! Deve crescere come uomo"

Massimo Filardi analizza la vittoria contro il Torino, il recupero di Neres e le possibilità del Napoli contro il Manchester City. Parole anche su McTominay e Lang.

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "La cosa importante è che la squadra abbia dato seguito all'ottimo secondo tempo contro la Lazio. Questo secondo me è un fatto positivo. Non vedremo mai un Napoli che gioca benissimo, perché non è nelle caratteristiche di questa squadra e nemmeno nella mentalità dell'allenatore, quindi dobbiamo valutare altre cose. Per esempio, ho visto molta più aggressività anche da parte dei difensori, nelle marcature preventive e sui calci piazzati. Sono tutti segnali positivi, perché una squadra deve avere queste caratteristiche alla base, altrimenti fa veramente fatica a ottenere risultati. Il Napoli ha creato molto, perché dieci occasioni da gol non sono poche. Il portiere è stato bravo, c'è stata qualche imprecisione, però l'importante è crearle. Ho visto bene alcuni calciatori, soprattutto McTominay, che è apparso nuovamente brillante. Si vede che vuole diventare il vero leader di questo gruppo, si sta prendendo tutti sulle spalle. Dobbiamo cercare di rimanere ottimisti, perché le squadre davanti corrono. Io la classifica non la guarderei nemmeno, altrimenti ci viene subito la depressione. Questa è la strada, ma l'importante è avere continuità di prestazioni. Il Napoli ha dimostrato che, se vuole, può. Il problema è volerlo sempre, mantenendo questa aggressività, questa voglia e queste motivazioni per uscire dalla situazione attuale".

Il Manchester City arriva alla sfida di Champions League dopo tre sconfitte e un pareggio. È un'occasione da sfruttare per il Napoli?

"Domani abbiamo un'occasione più unica che rara, perché affrontiamo un Manchester City che viene da tre sconfitte e un pareggio. È un'occasione importante: se il Napoli va lì convinto di potergli fare male, senza pensare soltanto a difendersi, ma cercando di rubare palloni e ripartire, può metterlo in difficoltà. Anche loro stanno attraversando un momento complicato e sicuramente hanno qualche problema di autostima. Bisogna approfittare di questa situazione, perché il Napoli ha le qualità per farlo".

David Neres è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo. Quanto può essere importante il suo recupero per il Napoli?

"Per me Neres è il calciatore più talentuoso che ha il Napoli. È quello che ha lo strappo, l'uno contro uno, l'inventiva. Chiaramente dobbiamo augurarci che riesca a risolvere questi problemi muscolari, perché basterebbe anche un Neres all'80% per fare la differenza. Darebbe una grandissima mano, secondo me, anche a Hojlund. Mi auguro che possa rientrare presto e che riesca finalmente a trovare quella continuità che merita".

Noa Lang è stato nuovamente fischiato da una parte del pubblico, ma contro il Torino ha recuperato con caparbietà il pallone da cui è nato il gol di McTominay. Come giudichi la sua reazione?

"Una cosa deve essere chiara: i fischi a Lang non sono dovuti alle prestazioni, ma ai suoi atteggiamenti. Io mi sarei aspettato delle scuse da parte sua e spero che questa situazione possa diventare un'occasione di crescita per l'uomo Lang, prima ancora che per il calciatore. Perché secondo me quest'anno Lang è stato molto positivo. Bisogna considerare anche il contesto e il fatto che, fisicamente, sia uno dei giocatori che ha dimostrato maggiore tenuta. Si è adattato a questo nuovo ruolo di quinto, dove devi fare corse più lunghe, accompagnare l'avversario, rincorrere, recuperare palloni e ripartire. Il fatto che sia riuscito a rubare quella palla e a servirla lucidamente a McTominay dimostra che anche a livello organico sta bene. Lang è positivo, ma deve cambiare alcuni atteggiamenti se vuole crescere come calciatore. Un calciatore deve essere prima uomo e poi calciatore. Questa potrebbe essere l'occasione per fare il salto di qualità, smettere di essere il ragazzino guascone e diventare un uomo capace di fare bene in una piazza importante, dove ci vuole molto rispetto".

Da ex calciatore, credi che i fischi dei tifosi possano anche aiutare un giocatore a crescere?

"A me hanno sempre aiutato. Anch'io ho attraversato periodi difficili in alcune piazze e sono stato fischiato, anche prima che cominciassero le partite. Ho sempre preso i fischi come qualcosa di positivo, come un'occasione per farmi un esame di coscienza. Se il tuo pubblico ti fischia, c'è sempre una ragione, non lo fa mai per partito preso. Evidentemente devi cambiare qualche atteggiamento, impegnarti di più, sudare maggiormente la maglia e metterci più determinazione. È anche una forma di crescita. Secondo me le piazze più belle sono proprio quelle dove devi confrontarti continuamente, prima come uomo e poi come calciatore. Io ho giocato a Varese, dove c'erano cinquecento persone: vincevi o perdevi e il giorno dopo non vedevi nessuno. Ma per me non è quello il calcio vero. Il calcio vero è nelle piazze come Napoli, dove devi dimostrare di essere un calciatore vero".

Allegri ha definito proibitiva la trasferta contro il Manchester City. Credi che si tratti di pretattica?

"Mi auguro che Allegri dica una cosa in conferenza stampa e poi ne dica un'altra ai ragazzi nello spogliatoio. Sta cercando di spostare un po' le pressioni sull'andamento della Champions League, dicendo che quella contro il Manchester City non è la partita fondamentale e che le gare davvero importanti arriveranno dopo. Però quelle partite sono dietro l'angolo e poi diventeranno inevitabilmente decisive. Secondo me è più facile psicologicamente affrontare la sfida di domani, perché a Manchester non sei obbligato a vincere. Può andare bene anche un pareggio e puoi comunque fare una grande prestazione, portandoti dietro tante cose positive. Io la affronterei proprio a viso aperto, perché il City qualche difficoltà deve averla necessariamente. Se riesci a conquistare un risultato positivo, anche soltanto un pareggio, rimane nella testa dei calciatori e può aiutare la squadra ad acquisire maggiore convinzione nei propri mezzi".

Per concludere, chi scegli tra Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Nando De Napoli e Salvatore Bagni per il centrocampo dell'undici dei sogni del Napoli?

"Sono molto affezionato ai miei tempi. Hamsik è sempre stato uno dei miei calciatori preferiti, però scelgo Salvatore Bagni. Lo scelgo per quello che ha rappresentato, perché non era il solito mediano, era veramente un uomo squadra".