L'Italia ritrova il sorriso: battuta 4-1 la Turchia. Niente esordio per Vergara
L'Italia ritrova il sorriso, almeno per una sera. Dopo il brutto esordio in casa contro il Belgio, che ha vinto 2-0 dominando, la nazionale azzurra dà una forte risposta battendo 4-1 la Turchia allo stadio di Bursa. Partenza a razzo nel primo tempo, mostrando aggressività e i primi sprazzi del gioco di Roberto Mancini: Bastoni sblocca la partita al 9' su sviluppi di calcio d'angolo, poi uno-due letale in cinque minuti con i gol di Frattesi e Kayode a seguito di due azioni stupende. Alla mezz'ora di gioco è già tris.
La Turchia prova a reagire, ma l'Italia non ci sta. Niente esordio per Vergara, 10' per Di Lorenzo
A inizio ripresa segna subito Baris Yilmaz per la Turchia, ma l'Italia non ci sta a riaprire i discorsi ed ecco la risposta di Pio Esposito al minuto 50. La nazionale azzurra poi riesce a gestire il largo vantaggio, pur rischiando in alcune occasioni non finalizzate dai padroni di casa. Solo 10 minuti per Giovanni Di Lorenzo, mentre non c'è spazio per l'esordio di Antonio Vergara, che potrebbe comunque avere una chance nei prossimi impegni.
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