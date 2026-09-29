Italia, Bastoni: "Mondiali? Sono in debito per 4 anni. Ora chiediamo pazienza"

Alessandro Bastoni commenta il 4-1 dell’Italia sulla Turchia, chiede equilibrio e pazienza e invita a proteggere i giovani dalle critiche

Alessandro Bastoni, difensore dell'Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 4-1 sulla Turchia. Di seguito le sue parole: "Sicuramente è inevitabile ripensare a Zenica. Sarà un debito con tutti gli italiani per i prossimi quattro anni. Nelle difficoltà ho sempre scelto di uscirne a testa alta e prendermi le mie responsabilità. Abbiamo toccato il punto giù basso negli ultimi anni, ma vogliamo ripartire. Chiediamo solo equilibrio e pazienza, abbiamo tanti ragazzi giovani che hanno voglia di imparare, serve equilibrio.

Penso sia un discorso di atteggiamento, in Italia non è facile a vivere con i social, se ne sentono di tutti i colori. Chiedo per questo di attaccare noi che abbiamo le spalle più larghe rispetto ai più giovani. Siamo giovani, abbiamo qualità e voglia di dimostrare. Non bisogna esaltarsi, abbiamo avuto picchi anche l'anno scorso e poi sappiamo quello che è successo. Ogni tanto fa bene essere felici".