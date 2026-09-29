Turchia, Montella ammette: "Nel 1T abbiamo meritato fischi e contestazione"

Vincenzo Montella analizza il pesante ko della Turchia contro l’Italia, ammette un approccio sbagliato e invita la squadra a reagire senza perdere fiducia

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha commentato la pesante sconfitta per 4-1 contro l'Italia. Di seguito le sue parole, a partire dal malcontento dei tifosi turchi: "Come squadra, nel primo tempo abbiamo meritato di essere fischiati e contestati. Come Nazionale non siamo abituati a giocare partite di questo livello ogni tre giorni. Di conseguenza il nostro approccio alla gara non è stato all'altezza del valore del nostro avversario. Questo mi dispiace.

Da questa partita dobbiamo imparare. Dobbiamo analizzare bene soprattutto i primi 30 minuti. Non dobbiamo perdere la fiducia: siamo arrivati fin qui grazie al nostro lavoro. Ora dobbiamo tornare in campo nel miglior modo possibile e continuare a lottare".