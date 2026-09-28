Allegri cambia modulo? Sky: si va verso il passaggio alla difesa a tre

Nove partite in meno di un mese attendono il Napoli alla ripresa. Massimiliano Allegri valuta novità tattiche: possibile ritorno alla difesa a tre.

La lunga sosta può diventare l'occasione per Massimiliano Allegri di ridisegnare il suo Napoli. Alla ripresa gli azzurri saranno attesi da un vero tour de force, con nove partite in meno di un mese, e il tecnico sta valutando anche un possibile cambio di sistema. Tra le soluzioni allo studio c'è il 3-5-2, con l'obiettivo di dare maggiore consistenza al centrocampo ma soprattutto aumentare la produzione offensiva e avvicinare più uomini a Rasmus Hojlund. Il danese ha già dimostrato di poter incidere quando viene messo nelle condizioni di attaccare la porta, ma finora è stato rifornito con poca continuità.

Allegri valuta il passaggio alla difesa a tre

A fare il punto è Massimo Ugolini di Sky Sport: "Hojlund ha generato l'autogol che ha permesso alla Danimarca di vincere. Ha fatto bene anche col Napoli, con due gol importanti contro squadre di prima fascia come Inter e Como. Per migliorare la produzione offensiva probabilmente Massimiliano Allegri cambierà qualcosa. Forse si tornerà alla difesa a tre, con un centrocampo più robusto anche per permettere a De Bruyne di dare il meglio, come con il Belgio".

Due azzurri potrebbero esaltarsi

Il possibile 3-5-2 potrebbe dunque avere un duplice obiettivo: servire con maggiore continuità Hojlund negli ultimi metri e concedere a Kevin De Bruyne condizioni tattiche più favorevoli per incidere sulla trequarti. Una delle possibili svolte su cui Allegri può lavorare in vista del fitto calendario che attende il Napoli.