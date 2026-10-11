Capuano protesta: "Rigorino per il Napoli! Del tutto fuori dalla linea Orsato"

Capuano protesta: "Rigorino per il Napoli! Del tutto fuori dalla linea Orsato"TuttoNapoli.net
Oggi alle 00:20Dai social
di Davide Baratto
Giovanni Capuano critica il rigore assegnato al Napoli contro il Frosinone: per il giornalista è un rigorino fuori dalla linea indicata da Orsato.

Il rigore assegnato al Napoli contro il Frosinone continua a far discutere. Sul contatto tra Cittadini e Højlund è intervenuto anche il giornalista Giovanni Capuano, che sul proprio profilo X ha criticato la decisione dell’arbitro Feliciani, ritenendola incoerente con la linea adottata nelle prime giornate di campionato. Di seguito le sue parole.

Capuano sul rigore di Napoli-Frosinone: “È un rigorino”

"Il rigore concesso da Feliciani per tocco (molto leggero) di Cittadini su Hojlund è totalmente fuori dalla linea imposta nelle prime 5 giornate da Orsato. Trattasi di rigorino", questo il parere di Giovanni Capuano.